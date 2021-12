Inter, la verità di Zanetti: «Mai stati vicini a Messi. Lautaro decisivo in Qatar»

Il vice presidente dell’Inter Zanetti ha parlato di Messi e di Lautaro Martinez

Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha concesso un’intervista ai microfoni di ESPN. Queste le parole dell’ex capitano nerazzurro sulla possibilità di vedere Lionel Messi con la maglia interista.

MESSI – «La verità è che non eravamo vicini. Dopo la pandemia, la situazione dei club era molto complicata e nessuno pensava che Leo potesse lasciare il Barcellona, è stata una grande sorpresa per tutti. Sono felice per Leo, l’ho visto di recente a Parigi e gli ho dato un grande abbraccio, lui più di chiunque altro voleva che arrivasse questo momento, se lo merita di cuore».

LAUTARO – «Mi ricordo bene quando comprammo Lautaro: quando prendi un giovane, non devi avere solo una visione sull’immediato, ma devi vederlo tra 3-4 anni, come sarà la sua crescita. Con lui siamo contentissimi, la sua crescita è stata molto buona: ha avuto un periodo di adattamento e di alti e bassi, poi è arrivato ad un equilibrio. Questa è l’idea che bisogna avere: siamo molto felici del presente e del futuro di Lautaro, nel prossimo Mondiale sarà un nome importante».

