Inter, l’agente di Gabigol attacca: «Zanetti e Icardi erano gelosi»

L’agente di Gabigol è tornato a parlare del periodo negativo vissuto dal suo assistito all’Inter

Gabriel Barbosa, per tutti Gabigol, era arrivato all’Inter con la nomea del nuovo fenomeno del calcio brasiliano. In nerazzurro, però, le sue qualità non si sono viste e ceduto al Flamengo ha poi cominciato a segnare con una certa regolarità. A parlare dell’esperienza negativa a Milano è stato, ai microfoni di Uo Esporte, Wagner Ribeiro, agente di Gabigol, che ha lanciato l’accusa.

«Quando è arrivato all’Inter hanno fatto una grande festa in un teatro. Tutti in cravatta nera. Una festa molto più grande di quella fatta per Kakà. Ciò ha causato gelosia da parte di Javier Zanetti, oggi vice presidente del club, e di Mauro Icardi, che di quella squadra era il padrone. Questa è la mia deduzione, ma i due argentini erano gelosi di lui. È andato in Portogallo e non è esploso. È tornato al Santos ed è stato capocannoniere del Brasileirão e si è ripetuto al Flamengo. Se ha sbagliato il ragazzo? No, Gabriel è una persona super umile».