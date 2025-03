Inter, l’agente di Radu: «Sono stati tre anni difficili. Ha vissuto un momento particolare. Quel periodo è alle spalle. L’opportunità di Venezia è nata in modo fortuito...»

L’agente di Ionut Radu, Federico Pastorello, ha parlato della stagione al Venezia dell’ex portiere dell’ Inter e del suo passato in nerazzurro. Le parole

L’agente di Ionut Radu, Federico Pastorello, è intervenuto ai microfoni di Gianlucadimarzio.com ed ha parlato della stagione al Venezia dell’ex portiere dell’Inter e del suo passato in nerazzurro. A seguire le sue parole.

LA RINASCITA DOPO L’ERRORE CONTRO IL BOLOGNA – «Sono stati tre anni difficili. Ha vissuto un momento particolare. Quel periodo è alle spalle. Sono convinto che tra qualche anno giocherà titolare in Champions League. Ma senza escludere un futuro in Italia. Ha tutte le possibilità per diventare un grande portiere. Una situazione di quel tipo può metterti in difficoltà. Si è preso le responsabilità. Ma credo che al tempo avesse anche un approccio diverso rispetto a oggi».

IO IL SUO AGENTE DALLO SCORSO 1 NOVEMBRE 2024 – «Ho preso questo impegno seriamente. Ha capito dove ha sbagliato. È intelligente, sa di poter cambiare le cose».

LA CHIAMATA DEL VENEZIA – «L’opportunità di Venezia è nata in modo fortuito. L’infortunio di Stankovic ha aperto a questa opportunità. Andrei è stato chiaro e mi ha detto ‘so cosa devo fare’».

LE QUALITÀ DI RADU – «Radu è ambidestro, una qualità che cercano diversi club. Ha quel pizzico di follia necessario e tanta consapevolezza. Ma sono oggettivo: Andrei deve restare concentrato»