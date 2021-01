Inter-Lautaro, c’è aria di rinnovo: i dettagli della trattativa

L’Inter e Lautaro Martinez hanno intenzione di proseguire il loro rapporto. La trattativa per il rinnovo sta per entrare nel vivo

Nella giornata di ieri Beto Yaqué, il procuratore di Lautaro Martinez, ha incontrato la dirigenza dell’Inter. Motivo dell’incontro, il rinnovo di contratto dell’attaccante argentino.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, non è ancora il momento delle firme ma ad ogni modo la volontà reciproca è di proseguire il rapporto e la visita in sede è servita a gettare le basi per la trattativa dei prossimi mesi.