Inter, Lautaro guarda avanti: «Ora testa al derby»

Lautaro Martinez guarda subito avanti dopo la vittoria contro lo Sheriff e pensa già al derby col Milan

L’Inter vince e convince in Champions League, travolgendo per 3-1 a domicilio lo Sheriff nel match della fase a gironi. Lautaro Martinez non si sblocca in Europa, ma esulta ovviamente per il fondamentale successo in Moldavia.

«Vittoria importante. Ora testa al campionato. Arriva il derby», ha scritto su Instagram l’attaccante argentino.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24