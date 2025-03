Inter, Lautaro i tempi del rietro del capitano nerazzurro in Italia: ecco cosa filtra sul recupero

Il capitano dell’Inter Lautaro Martinez rientrerà in Italia nel fine settimana per svolgere gli esami strumentali: i dettagli

L’attaccante e capitano dell’Inter Lautaro Martinez, nella giornata di ieri, ha lasciato il ritiro dell’Argentina per via della lesione muscolare al bicipite femorale, problema che il nerazzurro aveva già accusato nei minuti finali della gara di campionato contro l’Atalanta.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il giocatore rientrerà a Milano durante il fine settima, si sottoporrà ad alcuni esami e si capiranno i tempi di recupero. A seguire le parole.

INFORTUNIO LAUTARO – «Arrivato in Sudamerica, il capitano nerazzurro ha svolto le visite mediche che hanno riscontrato la lesione alla coscia sinistra, una problema di lieve entità, di cui l’Inter è subito stata messa al corrente. Lautaro Martinez raggiungerà Milano nel fine settimana in modo da sottoporsi nuovamente a esami strumentali, questa volta seguito dai medici del club nerazzurro, che stileranno il programma di recupero. Non è ancora stato deciso se Lautaro svolgerà le visite entro il fine settimana o se al più tardi slitterà tutto a lunedì […]. Il centravanti dovrebbe saltare sia la sfida contro l’Udinese che il derby di Coppa Italia contro il Milan, mettendosi a disposizione per la sfida di campionato contro il Parma. A quel punto sarà Inzaghi a scegliere la cosa migliore da fare, se schierarlo al Tardini o se risparmiarlo in vista della sfida di Champions contro il Bayern»