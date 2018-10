L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez, porta in vantaggio l’Argentina con un bel gol di testa nell’amichevole con l’raq

Questa sera l’Argentina è in campo contro l’Iraq in un’amichevole internazionale che si gioca allo Stadio Prince Abdullah Al-Faisal di Jeddah, in Arabia Saudita. Al centro dell’attacco è presente il centravanti dell’Inter Lautaro Martinez. A completare il reparto altri due “italiani”, quali Paulo Dybala e Rodrigo de Paul. L’Argentina è da poco passata in vantaggio grazie ad un gran colpo di testa a giro da parte proprio dell’attaccante dell’Inter. Ecco il suo gol!