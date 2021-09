Inter, Lautaro un simbolo: il suo valore può superare i 100 milioni

Con l’addio di Romelu Lukaku, Lautaro Martinez è chiamato a diventare un simbolo dell’Inter. E il suo valore cresce sempre più

L’Inter riparte da Lautaro Martinez in Champions League. Dopo l’addio di Lukaku, è il ‘Toro’ l’attaccante a cui affidarsi per spezzare il tabù Champions e cercare al qualificazione agli ottavi di finale.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24

Estate movimentata per l’argentino, con l’Inter alla fine che è riuscita a blindarlo con il contratto fino al 2026 che verrà ratificato nelle prossime settimane. Lautaro non è mai stato vicino all’addio – scrive La Gazzetta dello Sport – ma sono arrivate delle offerte importanti per lui: Atletico Madrid e Tottenham si erano spinte fino a 90 milioni di euro, l’Arsenal qualcosa meno. L’Inter però ha sempre spinto per il rinnovo consapevole che Lautaro non si arrivato ancora al suo apice e che in futuro il suo valore di mercato possa superare i 100 milioni di euro.