Inter Lazio, Lotito carica la squadra prima della partenza per Milano: il retroscena

Discorso di Lotito alla Lazio, il patron biancoceleste ha voluto motivare i suoi ragazzi prima della partenza per Milano

Prima l’abbraccio dei tifosi, poi il discorso del presidente Lotito. La Lazio si appresta a giocare contro l’Inter una gara dal sapore di big match: i ragazzi di Inzaghi devono sfruttare il passo falso della Juve, i nerazzurri quello del Milan. Entrambe lottano per i vertici della classifica.

Così, prima della partenza per Milano, il patron biancoceleste – come riportato da Corriere dello Sport – ha voluto caricare ulteriormente la squadra e spronarla a dare il massimo. Ora non resta che attendere il calcio di inizio delle 20.45.