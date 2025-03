Inter, le reazioni di Inzaghi ai gol di Lautaro e Carlos Augusto e ai cartellini: i retroscena di Dazn

I retroscena riportati dal bordocampista di Dazn sulle reazioni di Inzaghi ai gol e dopo i cartellini a Ederson e Bastoni: i dettagli

Il bordocampista di Dazn, Davide Bernardi, a Calciomercato.com ha raccontato alcuni momenti della sfida tra Atalanta e Inter al Gewiss Stadium. Bernardi ha parlato delle reazioni del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi agli episodi chiave del match. A seguire le sue parole.

SENSAZIONI– «Però dal campo, la prima sensazione che ha dato l’Inter è esattamente quella di cui parla Inzaghi. L’Inter a Bergamo nei primi 15’ messaggi ha mandato un messaggio: pari intensità, qualità superiore. Basti pensare che nei primi 12’ il solo Thuram tira tre volte e una di queste, finisce sul palo. È il 17esimo legno del campionato dell’Inter in A quest’anno e mentre Inzaghi ormai si limita a scuotere la testa sconsolato, Thuram rimane con le mani nei capelli, incredulo per diversi secondi. Di questo palo e della scelta che ha fatto, vale a dire di aprire il tiro alla sinistra di Carnesecchi, il francese ne parlerà, nel secondo tempo, proprio col portiere dell’Atalanta».

PRIMO GOL – «Qui: i secondi 45 minuti sono appena cominciati, ma il gioco è fermo perché appena prima di un angolo per l’Inter, dal settore ospiti, i tifosi nerazzurri fanno segno al campo che qualcuno sta male. Se ne accorge per primo Barella, quindi Calhanoglu si ferma e avvisa Massa, mentre tra le panchine è Inzaghi a mettere all’occorrente della situazione Sozza, il IV uomo e Gasperini […]. Poi il gioco riprende e l’Atalanta prende un gol che quest’anno ha già preso più di una volta, ad esempio contro il Torino, sempre in casa: un uomo si ritrova da solo in area e di testa la mette dentro. Gasperini batte le mani insieme come a dire “non è possibile”, reazione simile a quella di De Ketelaere, che intanto si sta scaldando. Inzaghi invece esulta composto e poi, come spesso fa, va a sedersi, da solo, per un goccio d’acqua rapido e per rilassarsi un attimo».

ROSSO A EDERSON – «È la prima svolta della partita, la seconda arriva all’81esimo, quando Gasperini ha già fatto i cambi per provare a riprenderla. Su un pressing di Thuram molto aggressivo, Ederson aspetta un fischio che non arriva ed è costretto ad andare in calcio d’angolo, salvo poi immediatamente dopo, protestare e mandare Massa a quel paese. Giallo, il primo. Qui l’assurda coincidenza è che nello spazio di un secondo scarso, applaudono in tre: Thuram fomentato dal proprio pressing, Inzaghi gasato dal suo attaccante e poi Ederson. Il brasiliano però lo fa in faccia a Massa, batte le mani e dice: “bravo bravo”. Giallo, il secondo e quindi rosso».