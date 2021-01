Starebbe per concludersi l’era cinese all’Inter: a breve dovrebbe esserci l’incontro decisivo tra Zhang e Bc Partners

L’impossibilità di esportare capitali all’estero per gestire il club, ha reso ormai praticamente impossibile per la famiglia Zhang gestire l’Inter. E così l’era cinese in nerazzurro sarebbe vicina alla conclusione.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, entro metà febbraio potrebbe esserci l’incontro decisivo tra Zhang e Bc Partners in seguito alla due diligence che sta per essere conclusa. Un incontro che potrebbe dare l’accelerata decisiva al cambio di proprietà dell’Inter.