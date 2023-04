Inter, l’indiscrezione: il presidente del Leeds valuta l’acquisto del club

La proprietà italo-americana del Leeds sarebbe interessata alla proprietà dell’Inter: sul piatto un offerta da un miliardo

Possibile svolta per il futuro dell’Inter. Il numero uno del Leeds United starebbe pensando fare un’offerta per l’Inter dal valore stimato di 1 miliardo di euro. A portare avanti l’offerta sarebbe Andrea Radrizzani, proprietario di una quota di maggioranza del club inglese, che insieme ad altri investitori stanno valutando l’offerta per il club nerazzurro. Lo riporta Bloomberg.

Le stesse fonti hanno inoltre confermato che pure Investcorp, società d’investimenti con sede in Bahrain, risulta essere tra i potenziali offerenti per l’acquisto della società meneghina.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM