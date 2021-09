Inter, l’indiscrezione: «La famiglia Suning vuole uscire dal calcio»

Zhang sarebbe alla ricerca di nuovi acquirenti per l’Inter: Suning vorrebbe lasciare definitivamente dal calcio

Si rincorrono le voci in merito ad un possibile addio dall’Inter della famiglia Zhang. Nuovi rumors tra fondi americani e arabi, con Suning sempre più in crisi con i mercati in Cina e che vorrebbe uscire definitivamente dal calcio. Il Corriere della Sera analizza stammi la situazione della proprietà dell’Inter.

«La famiglia Zhang non ha mai smesso di cercare un acquirente neanche dopo aver incassato 275 milioni dal fondo americano Oaktree che ha in garanzia le azioni dell’Inter. Nelle ultime settimane si è ripreso a parlare di potenziali acquirenti, fondi americani e arabi. Suning vuole e deve uscire dal calcio».