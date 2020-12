Inter, Lukaku infallibile dal dischetto: il dato

Romelu Lukaku non sbaglia un calcio di rigore da quando veste la maglia dell’Inter

A decidere Inter-Napoli ci ha pensato Romelu Lukaku. Non una delle migliori partite per il belga ma, quando c’è stato bisogno di andare sul dischetto e calciare, non si è fatto attendere.

E proprio dagli undici metri arriva una grande statistica per l’attaccante nerazzurro. Da quando veste la maglia dell’Inter, infatti, Lukaku ha tirato dieci rigori facendo bottino pieno: infallibile. Numeri impressionati e per trovarne dei migliori bisogna tornare ai tempi di Boninsegna che segnò tutti i primi 20 rigori in nerazzurro.