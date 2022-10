Inter, Lukaku lavora in gruppo: possibile convocazione con il Viktoria

Romelu Lukaku ha ricominciato a lavorare con il gruppo: possibile una sua convocazione contro il Viktoria Plzen

Quarto allenamento in gruppo per Romelu Lukaku, che sembra ormai aver ripreso a pieno regime. Dal suo infortunio del 28 agosto, Gazzetta.it ha riportato che l’attaccante belga è vicino al suo ritorno in squadra.

Per quanto rimanga in dubbio, è possibile che sia inserito tra i convocati per la partita contro il Viktoria Plzen.