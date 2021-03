Inter, Lukaku segna e fa segnare: il belga meglio di Messi e Cristiano Ronaldo

Romelu Lukaku sta mettendo in fila dei numeri incredibili con la maglia dell’Inter: il belga fa meglio sia di Messi che di Cristiano Ronaldo

Romelu Lukaku è il grande trascinatore di questa stagione dell’Inter. Il belga è più che mai decisivo e incisivo in zona gol e lo dimostrano i numeri. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante è entrato in 25 gol dei nerazzurri in 24 partite; con 18 gol e ben 7 assist. In Serie A nessuno fa meglio di lui, Cristiano Ronaldo è secondo con 20 gol e 3 assist.

Guardando anche all’Europa, Lukaku si piazza anche davanti a Lionel Messi che è fermo a quota 23 con 20 gol e 3 assist. Il solo davanti all’attaccante dell’Inter è Robert Lewandowski che con il Bayern Monaco è a quota 34, con 28 reti e 6 assist.