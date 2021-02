Inter, Lukaku segna in ogni derby: c’è solo un precedente

Romelu Lukaku entra nella storia del derby di Milano con il gol nel secondo tempo della sfida di San Siro: ecco il dato sul belga

Romelu Lukaku entra nella storia del derby di Milano. L’attaccante belga dell’Inter, infatti, è andato a segno in tutti i derby giocati fin qui in Serie A: quattro occasioni in cui ha sempre gonfiato la rete.

Prima di Lukaku, nella storia dell’Inter solo Benito Lorenzi, detto Veleno, aveva raggiunto questo traguardo nel 1950. Un dato storico.