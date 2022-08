Lukaku: «Penso solo alla Scudetto, siamo all’Inter non si gioca per premi individuali»

Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, ha parlato della nuova stagione, degli obiettivi e del ritorno in nerazzurro ai microfoni di DAZN

Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, ha parlato della nuova stagione, degli obiettivi e del ritorno in nerazzurro ai microfoni di DAZN. Le sue dichiarazioni:

VITTORIA – «A me non importa la classifica marcatori, penso solo allo Scudetto: siamo all’Inter, non si gioca per premi individuali».

SENZA INTER – «La stagione al Chelsea mi ha dato una motivazione in più per fare ancora meglio di prima. In un anno tutti hanno dimenticato cosa sono capace di fare in campo, è una sorta di rabbia che ho dentro di me. Tutti insieme speriamo di fare meglio dell’anno scorso e di portare qualcosa a casa».

CONTINUA SU INTER NEWS 24