Inter: Lukaku tiene in stand by l’arrivo di Paulo Dybala

Calciomercato Inter, la priorità in questo momento è il ritorno di Romelu Lukaku in nerazzurro. Per questo motivo Dybala rimane in attesa

Da diverse settimane si attende la fumata bianca per il passaggio di Paulo Dybala all’Inter. La trattativa è ben avviata, ma manca ancora l’affondo finale di Marotta per completare il trasferimento della Joya.

Il motivo? Come riferito da Matteo Barzaghi di Sky Sport, in primo piano al momento in casa Inter c’è la questione Lukaku. I nerazzurri stanno aspettando il momento giusto, concentrandosi prima sul riportare il belga a Milano: dopodiché, gli sforzi andranno su Dybala.