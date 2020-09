Inter Marcos Alonso, Conte non si ferma più: lo spagnolo torna di moda per la corsia esterna. I nerazzurri vogliono i top player

Antonio Conte vuole monopolizzare il mercato. Il tecnico nerazzurro – come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – vuole arrivare anche a Marcos Alonso per poter rinforzare le corsie esterne.

LAMPARD FA MURO – Il tecnico inglese non vuole lasciar partire l’esterno, così come Kanté: non sarà facile convincere la società londinese, ma Suning ci prova. Marcos Alonso, dunque, può tornare in serie A.