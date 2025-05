Inter, Marotta: «La partita contro il PSG può segnare la nostra storia, ecco cosa provo da presidente»

Le parole di Beppe Marotta, presidente dell’Inter, in vista della finale di Champions League contro il PSG. Tutti i dettagli

Beppe Marotta ha parlato a Sky Sport in vista di PSG-Inter per la finale di Champions League.

CELEBRAZIONE GRANDE INTER – «Con le grandi figure del passato c’è in comune la passione e il senso di appartenenza: noi sentiamo addosso grande entusiasmo, responsabilità e motivazioni per ciò che faremo. È un amarcord straordinario, storico e piacevole – ha detto a Sky -. È la rievocazione di una partita molto bella, che da ragazzino avevo visto in bianco e nero in televisione, quella del gol di Jair. Spero che sia di grande auspicio per la nostra finale di sabato. Ho avuto modo di parlare con Bedin, Mazzola e il presidente Moratti. Sono momenti belli perché i campioni e un presidente vincente possono aumentare le motivazioni che già abbiamo».

FINALE DA PRESIDENTE – «Ho avuto questa gratificazione dalla nuova proprietà Oaktree, con le grandi figure del passato c’è in comune la passione e il senso di appartenenza. Per quanto mi riguarda garantisco il mio contributo».

PSG-INTER – «Questa è una partita che può segnare la storia: in 50 anni sarebbe la terza finale. Per noi è un momento in cui ci sentiamo addosso grande responsabilità, grande entusiasmo e motivazione».