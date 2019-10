Inter, Marotta: «Obiettivo Scudetto? No. Interverremo a centrocampo»

Beppe Marotta, ad dell’Inter, ha rilasciato importanti dichiarazioni sulle ambizioni dei nerazzurri, tra campionato e Champions League

Giuseppe Marotta ha toccato diversi temi delicati nell’intervista concessa a Sky Sport. Ecco le parole dell’ad dell’Inter tra la lotta scudetto con la Juventus, le opportunità del mercato di gennaio e il girone di Champions League.

SCUDETTO – «Lo Scudetto non è il traguardo che ci siamo posti quest’anno. Vogliamo certamente riportate in alto l’Inter, come la sua storia richiede, ma altrettanto ritengo che sia un processo graduale di crescita. Quest’anno è un momento di partenza con cose che dobbiamo migliorare con tranquillità, senza pressione, sapendo che la maglia dell’ #Inter è molto pesante. Questa società ha un palmarès ricco di successi ed è quello che vogliamo fare anche noi».

MERCATO INVERNALE – «Normale che quando ci sono tante defezioni le preoccupazioni aumentano. E’ una valutazione oggettiva che porta a preoccupazioni legittime. Ma nel percorso di crescita c’è anche il guardare il mercato di gennaio. Il reparto di centrocampo va puntellato».

CAPITOLO CHAMPIONS – «Il girone di Champions League è difficile, il Borussia Dortmund è una squadra ostica, e nemmeno lo Slavia regala nulla. Normale che ci sono punti a disposizione, dobbiamo affrontare le prossime partite con lo stesso spirito visto a San Siro contro il Borussia. Con quello il superamento del turno è alla nostra portata».