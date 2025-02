Inter, Marotta: «Primo posto? Siamo in corsa per tutto. Sul futuro di Inzaghi dico questo»

Le parole di Beppe Marotta, presidente dell’Inter, sul momento dei nerazzurri tra Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito

Beppe Marotta ha parlato in conferenza stampa dall’Assemblea degli Azionisti dell’Inter.

PRIMO POSTO – «È un momento molto positivo, ci sono ancora tanti punti a disposizione ma vorrei sottolineare le performance della nostra squadra che ci vede al vertice in Italia e protagonista a livello internazionale. È motivo di grande soddisfazione e orgoglio, per tutti, a partire dalla società che ha voluto dare il suo apporto. Essere primi in campionato ed essere l’unica italiana nelle fasi finali della Champions League, tre le squadre che corrono per la Coppa Italia depone per dire che l’Inter, rispetto ai propri obiettivi, è in linea. Come finirà non lo so, forse possiamo considerare questo campionato uno degli equilibrati degli ultimi anni, con tre squadre in corsa. I giochi sono aperti e assisteremo a un finale entusiasmante. Noi vogliamo essere protagonisti».

FUTURO INZAGHI ALL’INTER – «il rapporto con lui è molto buono e siamo veramente un corpo solo con la direzione tecnica. Quando le cose vanno bene non c’è motivo di porsi delle domande o di analizzare in modo critico ciò che sta capitando. Devo dire che secondo me il ciclo Inzaghi non è per nulla terminato e saremmo orgogliosi di poter proseguire con lui anche in futuro».