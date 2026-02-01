Inter, Marotta spiega tutto prima della Cremonese: «Dumfries? Col Liverpool solo delle telefonate, ecco quando torna. Su Perisic, Diaby e Frattesi…»

Inter, il presidente Beppe Marotta spiega tutto prima dell’inizio della partita contro la Cremonese: le sue parole sul mercato

Intervenuto nel corso del prepartita di Cremonese Inter, il presidente e amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta ha presentato così il match del 23° turno di Serie A 2025/26. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

FRATTESI TITOLARE? – «Come abbiamo sempre detto, noi non vogliamo trattenere nessuno che voglia andare via. Frattesi non ha mai manifestato questo sentimento di andare via, si trova bene con noi. Come tutti vorrebbe avere più spazio, ma credo che nel corso della stagione avrà modo di dimostrare le sue capacità, che sono estremamente positive».

MERCATO? – «Abbiamo affrontato questa finestra di riparazione certamente non presi dall’ansia, non avevamo la necessità di colmare qualche vuoto. Abbiamo in casa Dumfries, reduce da un intervento chirurgico, e quindi volevamo, se ci fosse stata l’opportunità, cercare di rinforzare questo settore. Era necessario individuare opportunità che potesse essere vantaggiosa per la parte tecnica. La società è disponibile a fare investimenti, ma non ci sono state opportunità».

DIABY? – «Un sondaggio l’abbiamo fatto, secondo noi poteva incrementare il valore qualitativo della rosa, ma non c’erano i presupposti».

MERCATO CHIUSO? – «Credo proprio di sì, non vedo all’orizzonte operazioni».

IL LIVERPOOL SU DUMFRIES? – «Semplicemente telefonate ai limiti della correttezza, fatte in modo improvvido, che non fanno altro che destabilizzare la situazione, ma non è vero assolutamente nulla. Dumfries rimarrà con noi».

PERISIC? – «Legato all’Inter, ha fatto bellissime stagioni. Abbiamo interpretato il suo desiderio di finire la stagione con noi, ma anche qua non c’erano le premesse. Pur apprezzando le qualità di questo ragazzo, non c’è stato nulla di concreto al di là di qualche telefonata».

BODO GLIMT – «C’è la giusta preoccupazione, loro in casa hanno clamorosi. C’è rispetto, ma proprio perché partiamo da qu difficilissime, anche ambientali, il campo è sintetico, favorisce chi è abituato a giocare su quei terreni. Dobbiamo trovare gli accorgimenti necessari. Giusta preoccupazione, non di più».

LE PAROLE DI CONTE – «Non le commento, ha diritto di dire quello che pensa. Il discorso è molto profondo e andrà affrontato con calma».

Queste, invece, le sue parole ai microfoni di Dazn.

PAROLE – «La vastità della rosa è merito di Chivu, che ha anche valorizzato uno dei maggiori talenti italiani come Esposito. Siamo davanti a un reparto offensivo di grande qualità e siamo orgogliosi di averlo fatto con un allenatore che viene dal settore giovanile. Dumfries? Non voglio pronunciarmi per non mancare di rispetto ai medici, ma credo che possa essere disponibile fra circa un mese. Mercato? Non abbiamo l’ansia di colmare delle lacune, se non l’infortunio di Dumfries. All’orizzonte non c’erano delle opportunità. Abbiamo fatto un sondaggio per Diaby, ma il suo club ci ha comunicato che vuole tenerlo e la cosa si è fermata lì

Frattesi? Abbiamo sempre detto che sarebbero andati via i giocatori che volevano andarsene. Lui non ha manifestato questa intenzione, per cui è qui e gioca. E’ un elemento importante: la concorrenza è forte, ma dipende anche da lui e da altri fattori. Massolin? Abbiamo investito su alcuni giovani. Lui ha 24 anni, ma è stata un’intuizione per un giocatore che può essere utile anche per la prima squadra. Valuteremo più avanti, ma domani definiremo questa operazione, a condizione che il calciatore termini la stagione al Modena».

