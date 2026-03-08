Connect with us
Inter, Marotta ribadisce a Dazn pre Milan: «Siamo la squadra che ha vinto di più in Italia negli ultimi 5 anni, è normale che attiriamo invidie!»

2 ore ago

Inter, Giuseppe Marotta ha parlato a Dazn prima del derby con il Milan. Queste le dichiarazioni del presidente nerazzurro

Giuseppe Marotta a Dazn prima di Milan Inter. Queste le sue dichiarazioni.

SENSAZIONE CHE IL DERBY PUO’ DECIDERE IL CAMPIONATO? – «Non ci pensiamo, pensiamo invece alle insidie che questo derby può invece mostrare. Come sappiamo, quando c’è una stracittadina, la classifica ha un ruolo a parte. E’ una bella serata, spero tanto che sia uno spot positivo per chi è allo stadio e per chi no».

SUI MERITI NON RICONOSCIUTI ALL’INTER – «Credo che sia un pensiero giusto. Generalmente chi vince attira invidia o critiche inesistenti, che non hanno sostanza. Noi negli ultimi 5 anni siamo quelli che hanno vinto di più in Italia, quindi dobbiamo gestire quelle invidie e quelle malizie che ci vedono coinvolti in cose che non ci appartengono».

L’ATTACCO GIOVANE CON PIO ESPOSITO E BONNY – «Credo che, come dico spesso, il calcio italiano è in una grande involuzione. Il Made in Italy deve essere valorizzato. Noi siamo un buon esempio per la Serie A. Il fatto di giocare con Pio Esposito, un prodotto del nostro vivaio, è un vanto per noi e per tutti coloro che hanno lavorato nel settore giovanile. Credo che si ala strada da seguire anche nel futuro. Il calcio deve essere spettacolare, ma lo spettacolo possiamo ottenerlo anche alla luce della valorizzazione dei nostri talenti».

L’INTERVISTA COMPLETA A MAROTTA

