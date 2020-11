Inter, Martinez esalta Lukaku: «E’ più maturo nel suo gioco»

Le parole del Ct del Belgio su Lukaku, con il centravanti del’Inter ieri a segno con una doppietta contro la Danimarca

Romelu Lukaku ieri decisivo con una doppietta nel 4-2 alla Danimarca che ha consegnato al Belgio la qualificazione alla Final Four di Nations League.

Roberto Martinez, Ct della selezione belga ed ex allenatore di Lukaku ai tempi dell’Everton, ha parlato della crescita dell’attaccante dell’Inter nel corso degli anni: «Puoi vedere un giocatore attraversare diverse fasi della vita, bei momenti o momenti brutti, ma ciò che Romelu non ha mai perso è la sua qualità eccezionale nel segnare gol. Adesso vedo una vera maturità nel suo gioco», ha sottolineato Martinez a Talksport.

Martinez prosegue: «Al Manchester United voleva vincere disperatamente dei trofei e si è assunto molte responsabilità, prendendosi probabilmente molta colpa, ai miei occhi, in modo ingiusto. Ma andando in Italia, adesso è nel bel mezzo di un nuovo progetto. Lì ha trasformato quel senso di responsabilità e quelle difficoltà che aveva in Inghilterra in modo positivo. Secondo me ora è nel miglior momento di maturità della sua carriera».