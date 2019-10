Inter, meglio Lukaku o Icardi? La parola ai tifosi nerazzurri – VIDEO

Inter, meglio Lukaku o Icardi per l’attacco nerazzurro? La parola ai tifosi alla vigilia della sfida al Borussia Dortmund

Meglio un Icardi ieri o un Lukaku oggi? Una domanda delicata per il popolo nerazzurro. Una domanda – per certo – che non prevede una risposta univoca, nel soppesare pro e conto dei due attaccanti.

Da una parte l’argentino ora al Psg ma che in estate potrebbe anche far ritorno all’Inter, dall’altra il belga fortemente voluto da Conte in estate. Ecco la risposta dei tifosi nerazzurri a poche ore dalla sfida in Champions League al Borussia Dortmund.