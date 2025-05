Inter Miami-Columbus Crew: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Lockhart Stadium va in scena la sfida di MLS Inter Miami-Columbus Crew: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Lockhart Stadium di Miami si giocherà la gara valevole per la 16° giornata di MLS tra Inter Miami-Columbus Crew. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Inter Miami (4-2-3-1): Ustari; Weigandt, Falcon, Allen, Jordi Alba; Bright, Busquets; Cremaschi, Messi, Segovia; Allende. Allenatore: Mascherano.

Montreal Impact (3-4-3): Patrick Schulte; Steven Moreira, Yevhen Cheberko, Malte Amundsen; Mohamed Farsi, Dylan Chambost, Darlington Nagbe, Max Arfsten; Diego Rossi, Jacen Russell-Rowe, Aziel Jackson.

Orario e dove vederla in tv

Inter Miami-Columbus Crew si gioca alle ore 01:30 di domenica 1 giugno per la sedicesima giornata di campionato americano. Verrà trasmessa in esclusiva su APPLE TV. Per vedere la partita in streaming, APPLE permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.