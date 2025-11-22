Chivu pre Inter Milan: «Siamo molto carichi in vista del derby! Viverlo da calciatore si prova una cosa in particolare»

Conferenza stampa di Cristian Chivu prima di Inter–Milan: le dichiarazioni del tecnico nerazzurro alla vigilia del suo primo derby da allenatore

Alla vigilia del suo primo derby di Milano da allenatore della prima squadra, Cristian Chivu si è presentato in conferenza stampa per introdurre il match Inter–Milan, valido per la dodicesima giornata della Serie A 2025/26. L’allenatore nerazzurro, emozionato ma lucido, ha analizzato la sfida, il peso della rivalità cittadina e l’importanza dei tre punti in palio. La conferenza, programmata per le 14:00, è stata seguita in diretta dalla redazione di InterNews24.

SULL’ASPETTO SU CUI VUOLE VEDERE L’INTER PIÙ CONCENTRATA

Chivu ha iniziato soffermandosi sulla natura speciale del derby: «Il derby è una partita diversa, affascinante, perché è seguita in tutto il mondo e perché porta con sé una rivalità che nasce da storia e tradizione. Alla fine, però, resta una gara di campionato e va preparata come tale: ci sono tre punti in palio e non possiamo perderne di vista il valore». Il tecnico ha poi sottolineato il peso emotivo della sfida per i tifosi: «Sappiamo quanto significhi regalare un lunedì sereno ai nostri sostenitori, evitare loro gli sfottò degli amici milanisti. È proprio questo che rende il derby così speciale, e noi conosciamo bene la responsabilità che abbiamo».

SULLA POSSIBILITÀ DI DARE UNA SPINTA DECISIVA IN OTTICA SCUDETTO

Nonostante l’importanza del match, Chivu mantiene i piedi per terra: «La classifica oggi è corta ed è ancora molto presto per parlare di fughe. L’obiettivo è sempre quello di portare a casa i tre punti, indipendentemente da chi si affronta. Ovviamente il derby sfugge a ogni pronostico: può accadere qualsiasi cosa e non esistono favorite». Ha poi ribadito la necessità di mantenere sempre alta la concentrazione: «Serve l’attenzione giusta in ogni partita, non solo in quelle che vengono definite da cinque stelle».

SU COME STA VIVENDO IL SUO PRIMO DERBY DA TECNICO E SULLE SCELTE IN ATTACCO

Con un sorriso, Chivu ha affrontato la domanda forse più attesa: «Me l’aspettavo come prima domanda. Essendo un debuttante sulla panchina della prima squadra, per me ogni esperienza è una prima volta». Ricordando la sua carriera da giocatore, ha spiegato di conoscere bene le emozioni che accompagnano una sfida così sentita: «So cosa rappresenta una settimana di derby, so quanto l’attesa possa pesare il giorno prima e il giorno della partita. È fondamentale capire come i nostri campioni gestiscono queste sensazioni».

Quanto alle scelte offensive, ha preferito scherzarci su: «Thuram e Lautaro insieme? Io non faccio il fantacalcio», ha detto ridendo, senza sbilanciarsi sulle decisioni finali.

