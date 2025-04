Inter Milan, Conceicao nel post partita : «Grande atteggiamento, Jovic ha anche perso un po’ di Kili! Sul mio futuro dico questo»

Conceicao ha rilasciato un’intervista a Mediaset a pochi minuti dal termine della sfida di Coppa Italia Inter-Milan: le sue parole

A Canale 5, ha parlato della conquista della finale, Conceicao, tecnico del Milan. Di seguito le sue parole a pochi minuti dal termine del match di Coppa Italia vinto dai rossoneri contro l’Inter per 3-0.



LA PARTITA – «I ragazzi hanno sempre lavorato bene. Quello che mi è piaciuto questa sera è stato l’atteggiamento, siamo stati solidi e offensivi. Forse abbiamo sofferto un po’ di più nei primi minuti ma siamo risaliti. La seconda frazione di gioco è stata di grandissimo livello. Abbiamo grande qualità».

FUTURO – «Non è importante Conceicao, a me interessa solo vincere. Siamo molto contenti di aver raggiunto la finale ma non è che adesso va tutto bene. Bisogna trovare un equilibrio».

JOVIC – «Jovic sta lavorando benissimo e ha perso anche un po’ di Kili! A lui piace molto giocare anche fuori dall’area per fare sponde: il primo gol è nato proprio così. Abbiamo fiducia in tutti così come in lui».

PULISIC – «Christian si è sacrificato molto per la squadra, tatticamente è stato fondamentale. Ha corso come un matto, quando si passa più tempo senza palla si fa più fatica in fase di non possesso».

RIVALSA – «Non so dirti. Io sono un appassionato di questo sport e soffro più di qualcun altro. Porto anche il calcio a casa, sicuramente con questa vittoria sarà anche più contenta mia moglie! Vogliamo finire il campionato bene, ci tengo davvero tanto».