Inter Milan è anche il derby dei fondi USA: RedBird e Oaktree a confronto tra bilanci, investimenti e visioni sportive
Inter Milan, derby dei fondi americani: RedBird contro Oaktree, sfida tra strategie finanziarie e sportive. L’approfondimento
Il Derby di Milano della 12ª giornata di Serie A 2025/2026 non è soltanto una partita: rappresenta il simbolo di una nuova era di proprietà “Made in USA”, accomunate dalla natura di fondi di investimento ma distinte nei metodi. Alla guida ci sono Oaktree per l’Inter (subentrata 18 mesi fa) e RedBird per il Milan (al timone da oltre tre anni).
Origini diverse, stesso obiettivo
- Inter – Oaktree: acquisizione del club il 22 maggio 2024 tramite escussione del pegno sul prestito non restituito dalla famiglia Zhang (275 milioni di euro).
- Milan – RedBird: acquisizione da Elliott nell’agosto 2022 per 1,2 miliardi, finanziata in parte con un vendor loan da 560 milioni, rifinanziato nel 2024 e ridotto a 489 milioni.
Investimenti e bilanci in attivo
Negli ultimi 18 mesi i fondi hanno investito cifre quasi identiche ma con destinazioni opposte: Oaktree ha messo 54 milioni nella gestione sportiva, RedBird 55 milioni nel progetto stadio alternativo a San Donato.
- Milan (RedBird): tre bilanci consecutivi in utile (+3 milioni al 30 giugno 2025).
- Inter (Oaktree): primo utile dopo 15 anni (+35,4 milioni), frutto dell’exploit sportivo con finale di Champions e Mondiale per Club.
Strategie sportive divergenti
- Inter (Marotta-Ausilio): conferma della rosa, basso player trading, puntando sulla continuità e sui ricavi da risultati.
- Milan (gestione algoritmica): forte player trading e riduzione del costo rosa, con plusvalenze (Reijnders) ma perdita di competitività, corretta poi con l’arrivo di Tare e Allegri.
Il vero asset: lo stadio da 2 miliardi
La visione comune si concretizza nel nuovo stadio di proprietà condiviso a San Siro. Il rogito firmato con il Comune di Milano segna l’inizio di un progetto destinato a far schizzare il valore di Inter e Milan oltre i 2 miliardi di euro, con ricavi annui maggiorati di almeno 200 milioni dal 2032. Non gli investimenti né le strategie sportive, ma lo stadio rappresenta il vero successo degli ultimi 18 mesi.
