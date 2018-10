Inter-Milan: un derby tra rose che valgono 1177 milioni di euro

Inter-Milan vedrà scontrarsi due squadre dal valore pari a 1177 milioni di euro: i nerazzurri valgono di più, mentre i rossoneri hanno il monte ingaggi maggiore

Quello di domenica sera a San Siro sarà certamente un derby giocato in campo, ma che nasce dalle menti e dalle idee di entrambe le proprietà: sono queste ultime infatti ad aver scelto o confermato gli uomini in grado di allestire una rosa competitiva o di aumentare i ricavi della società. Secondo una stima di Gazzetta dello Sport, domenica si fronteggeranno due squadre dal valore complessivo di 1177 milioni. In questo caso l’Inter vale di più: 643,5 milioni di euro, con Icardi giocatore più rappresentativo il cui costo è pari a 110 milioni. La famiglia Zhang, che tramite il gruppo Suning ha immesso 530 milioni tra aumenti di capitale e finanziamenti, sta dunque iniziando a raccogliere i frutti di quanto seminato, visto che il fatturato al 30 giugno 2018, senza contare le plusvalenze, è di 300 milioni. Steven Zhang, inoltre, nella prossima assemblea dei soci potrebbe già essere eletto nuovo presidente, se la trattativa con Thohir per la cessione delle quote si chiudesse in tempo.

Dall’altra parte c’è il Milan gestito dal fondo Elliot, dopo la breve era del Milan cinese. Rispetto ai nerazzurri la rosa vale 534 milioni, ma il monte ingaggi lordo è più alto: 144 contro 125 milioni. Tra i rossoneri il più pagato è Higuain con 9,5 milioni di euro, seguito a 6 da Donnarumma. Il fondo Elliot fin qui ha immesso 170 milioni di euro per l’aumento di capitale, ma a differenza di quanto sospettato da alcuni tifosi non si è subito liberato del Milan, vendendolo al primo offerente. Le intenzioni del fondo americano sono quelle di valorizzare al massimo i rossoneri, per poi cederlo solo tra qualche anno e nelle migliori condizioni possibili. In questo senso ci si aspettano investimenti sempre maggiori per aumentare anche il fatturato che rispetto ai nerazzurri è minore: al 30 giugno 2018 infatti era pari a 220 milioni, plusvalenze escluse.