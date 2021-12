Inter, Milan e Juve su Scamacca: l’attaccante ha due obiettivi. I dettagli

Scamacca: Inter, Juve e Milan insistono per l’attaccante del Sassuolo e si prepara l’asta. Il centravanti ha due obiettivi per il suo futuro

Gianluca Scamacca è uno dei nomi più chiacchierati in ottica calciomercato. Non solo per quanto riguarda l’Inter, che l’ha messo nel mirino come alternativa a Dzeko: l’attaccante è un profilo molto apprezzato anche dalla Juve, alla ricerca di una punta, e dal Milan.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il centravanti del Sassuolo ha due obiettivi principali: affermarsi con il proprio club e raggiungere la convocazione in Nazionale. Soltanto dopo penserà al mercato: lui vorrebbe meritarsi la grande occasione, ma per farlo dovrà giocare il più possibile.