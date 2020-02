Inter Milan, Ibrahimovic parzialmente in gruppo: si va verso il recupero

Inter Milan, Zlatan Ibrahimovic si è allenato nella prima parte con il gruppo. Filtra un leggero ottimismo in casa rossonera

Zlatan Ibrahimovic sta cercando di fare di tutto pur di rientrare. Lo svedese ha svolto una parte della sessione in gruppo – come riportato da TMW – per poi svolgere un percorso personalizzato. L’attaccante rossonero sta cercando di rientrare gradualmente in gruppo per poter scendere in campo in uno dei match più sentiti. Le prossime ore saranno decisive per capire se sarà possibile vederlo in campo.