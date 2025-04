Inter Milan, Inzaghi nel post gara: «Merito al Milan per le partite di quest’anno, dispiace per i tifosi. Stanchezza? Non è un alibi»

L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta in semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, commenta con amarezza il 3-0 incassato con il Milan in semifinale di Coppa Italia costato la finale delle campotezione. Queste le parole dette a Canale 5.

PARTITA – «Ci dispiace per i nostri tifosi, ma questo è il calcio. Bisogna fare i complimenti al Milan, ha fatto un’ottima gara: noi abbiamo rammarico per quanto fatto nel primo tempo, avremmo meritato di più e non siamo stati bravi a sfruttare le occasioni. Dovevamo essere più attenti, poi abbiamo preso gol su calcio d’angolo dove tra l’altro eravamo tutti benissimo in marcatura: una palla respinta da Barella sul proprio braccio è rimasta lì, non siamo stati neanche fortunatissimi. Ma chiaramente nel secondo tempo abbiamo fatto molto meno rispetto al primo».

RIPERCUSSIONI POST BOLOGNA – «Chiaramente. Non siamo abituati, sono due sconfitte consecutive, dobbiamo essere bravi a ripartire nel modo giusto. A Bologna secondo me non meritavamo di perdere, stasera nel secondo tempo ci è mancata energia: il loro secondo gol ha cambiato l’inerzia, poi abbiamo avuto l’occasione di De Vrij su cui è stato bravo Maignan. Però bisogna dare merito al Milan, ci ha messo in difficoltà in tutte e cinque le gare stagionali, dovevamo fare di più».

STANCHEZZA – «Dobbiamo andare avanti, la stanchezza c’è sia fisica che mentale. Dobbiamo essere più forti di tutto questo. Il percorso ci sta dando tante gioie e qualche delusione come stasera. Dovevamo fare meglio, siamo mancati nelle due aree nei momenti chiave della partita».

COME SI RISOLVE – «Non deve essere un alibi. Bisogna mettere grandissima attenzione nelle aree e stasera non l’abbiamo messa. La stanchezza ce l’hanno tutte, abbiamo avuto un calendario più fitto di altre ma non deve essere un alibi. Per andare in finale non è bastato questo, dovevamo fare di più».

NON MOLLARE – «Assolutamente. Siamo al 24 aprile, manca l’ultimo mese e dobbiamo andare avanti con fiducia. Stasera il Milan ha meritato, è giusto che vada in finale. Cercheremo di recuperare e ci giocheremo la nostra partita domenica con la Roma»-