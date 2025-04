Inter Milan, Josep Martinez scalda il prepartita: «Abbiamo cercato di voltare pagina dopo il Bologna. Vogliamo vincerle tutte!»

Il portiere dell’Inter, Josep Martinez, ha detto la sua poco prima dell’inizio della semifinale di ritorno in Coppa Italia contro il Milan

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset nel corso del prepartita di Inter Milan, Josep Martinez ha presentato così la semifinale di ritorno in Coppa Italia.

RIPARTIRE DOPO BOLOGNA – «Assolutamente, vero che è stata una partita difficile l’altro giorno. Abbiamo cercato di voltare pagina, di pensare al futuro. Oggi è il Milan, una partita importante che ci può permettere di andare in finale».

QUANTA VOGLIA C’E’ DI ARRIVARE IN FINALE? – «Tantissima voglia, alla fine è da tanti mesi che lavoriamo per questi obiettivi. Siamo molto vicini, sarà una partita difficile»-

VOGLIA DI RIVINCITA? – «Siamo l’Inter e vogliamo vincere tutte le partite».

OCCASIONE PER IL SALTO TRA I TITOLARI? – «Io come ho sempre detto lavoro tutti i giorni per opportunità come quella di oggi. Voglio fare vedere a tutti che sono sempre pronto per aiutare la squadra».