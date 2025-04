Inter Milan, Moncada: «Conferma di Conceicao? Vincere due trofei sarebbe molto importante. Sui rinnovi di Theo Hernandez e Maignan dico questa cosa»

Moncada, DT del Milan, ha parlato nell’immediato pre-partita della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Mediaset prima di Inter-Milan, Moncada ha dichiarato:

DERBY – «È un bel derby. Siamo in semifinale, andare in finale è importante per noi: è una partita da livello di Champions League con l’Inter».

CONCEICAO – «Ogni giorno lavoriamo con lui, sono tutti i giorni a Milanello con lui e Zlatan. Parliamo tutti i giorni con il suo staff. Siamo con lui, per noi non ci sono problemi: siamo contenti di Sergio e di come lavora per tornare ad un livello più importante».

DUE TROFEI PER LA RICONFERMA – «Due trofei sarebbero molto importanti, è da tanto che non vinciamo la Coppa Italia, 22 anni».

RINNOVI MAIGNAN E THEO HERNANDEZ – «Stiamo lavorando ogni giorno, con agenti e giocatori. Parliamo ogni giorno con loro. Siamo molto concentrati sulla fine della stagione, non credo sia il momento giusto. Parliamo con gli agenti e siamo con i giocatori ogni giorno».