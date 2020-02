Inter Milan, Sensi verso il recupero. Differenziato per Handanovic

Inter Milan, si avvicina il derby. Sensi verso il recupero, sarà convocato. In dubbio Samir Handanovic, Borja Valero a disposizione

Antonio Conte sta pensando già alle varie contromosse da attuare in vista del derby di Milano. Il tecnico nerazzurro cercherà in tutti i modi di recuperare Samir Handanovic, anche se il portiere sloveno è in dubbio.

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi cerca di fare il punto sugli infortunati: Sensi tornerà a disposizione visto che si è allenato in gruppo, non ci sarà invece Gagliardini. Convocabile anche Borja Valero, in attacco si scalda Sanchez.