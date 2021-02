Inter, Moratti: «Non mi aspettavo l’addio di Suning. Sullo Scudetto…»

Massimo Moratti dice la sua sul momento dell’Inter tra la situazione societaria e la gara contro la Fiorentina: ecco le parole dell’ex presidente

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Firenzeviola.it.

ADDIO SUNING? – «Non me l’aspettavo, ma del resto questa situazione difficile per tutto il mondo mette la famiglia Suning e la famiglia Zhang in condizione di non poter supportare, per intenzione e mezzi, la causa. Spero che trovino qualcuno alla loro stessa altezza».

FIORENTINA INTER – «Per l’Inter è sempre stata una partita importante quella di Firenze. Passare al Franchi significa avere delle speranze più serie per il campionato. È sempre stato tradizionalmente così».