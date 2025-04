Inter, Nainggolan punta tutto su Frattesi: «Non so dove andrà, ma trovatemi un altro con questa cosa»

Inter, Nainggolan punta tutto su Frattesi: «Non so dove andrà, ma trovatemi un altro con questa media gol»

Radja Nainggolan, centrocampista belga in forza al Lokeren-Temse nella Serie B locale, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in vista di Inter Roma che si giocherà alle 15 per la 34a giornata di Serie A.

TRIPLETE – «Se l’Inter ha esagerato con l’idea del Triplete? Tutt’altro. Questa squadra è fatta per vincere tutto, che non significa riuscirci in automatico. Per me la rosa è forte e profonda, ma è stata sfortunata a perdere elementi importanti come Dumfries e Thuram al momento opportuno. Per arrivare in fondo a tutto, tutto, bisognava stare al 100% e l’Inter non lo è stata».

ADDIO FRATTESI – «Io cosa farei? Non so dove andrà. “Ma ho parlato con lui e mi piace la sua mentalità: lavora tanto, ha forza fisica, è duro nei duelli e sa inserirsi. Trovatemi un altro centrocampista con quella media gol, ma il reparto dell’Inter sembra già impostato senza di lui».

PRONOSTICO – «I nerazzurri hanno giocatori con la personalità giusta per superare le due sconfitte, è una situazione a cui non sono abituati. Vorrei che la Roma continuasse nella striscia positiva, ma il livello tra le rose è diverso e a San Siro ci sarà voglia di reagire».