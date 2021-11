Inter Napoli, Matthaus: «Campionato a tre, ma Inzaghi deve vincere»

L’ex nerazzurro Matthaus ha parlato in vista del big match di domenica tra Inter e Napoli

Lothar Matthaus, ex storico calciatore dell’Inter, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato in vista del big match di domenica tra i nerazzurri e il Napoli.

INTER-NAPOLI – «Onestamente non ci sono giocatori che ammiro particolarmente, né da una parte né dall’altra. In entrambi i casi è il collettivo che emerge. Non ci sono i Matthäus o i Maradona. Mi piaceva Lukaku, era uno che faceva la differenza, la sua cessione è stata pesante. Con Lautaro e Dzeko ci sono buoni giocatori, ma nessuno che faccia sempre la differenza. L’Inter, vista la classifica, ha più bisogno di vincere. Dubito che la Juventus possa rientrare nella corsa al titolo, è troppo distante e lo è da troppe squadre. L’Inter vincendo tornerebbe in scia, sarebbe importante. È un campionato a tre».

