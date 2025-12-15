Inter anche in NBA? Adesso Milano sogna: non si placano le voci su una possibile collaborazione con il Milan! I dettagli

Inter pronta a scendere in campo anche in NBA? Milano sogna: continuano le voci su una collaborazione con il Milan!

Il panorama sportivo milanese potrebbe presto tingersi di stelle e strisce, e non soltanto per il calcio. Secondo quanto riportato da Il Giorno, sotto la Madonnina starebbe prendendo forma un progetto destinato a far discutere: una possibile alleanza tra Olimpia Milano, Milan (controllato da RedBird) e Inter (di proprietà del fondo Oaktree) per dare vita alla franchigia che rappresenterebbe l’Italia nel futuro campionato europeo targato NBA, il cui avvio è ipotizzato per il 2027.

L’idea vedrebbe i gruppi statunitensi alla guida dei due club calcistici collaborare con lo storico club cestistico di Giorgio Armani, unendo risorse, visione e potere mediatico. Nonostante l’ambizione del progetto, molti dettagli restano ancora avvolti nel mistero. Il nodo principale riguarda l’identità della squadra: sarà un’evoluzione dell’Olimpia, pronta a festeggiare i suoi 90 anni di storia, oppure nascerà una nuova realtà completamente slegata dal passato?

Intanto l’Inter osserva con attenzione, consapevole che un’operazione di questo tipo potrebbe rappresentare un’occasione unica per ampliare il proprio brand in un mercato globale d’élite.

