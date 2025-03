Inter, Nico Paz sempre più lontano: ecco cosa ha fatto cambiare idea ai nerazzurri

Il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta avrebbe deciso di rinunciare al colpo di calciomercato: l’argentino sarebbe vicino ad un’altra squadra

Sembra che la trattativa tra Nico Paz e l‘Inter non andrà in porto. Secondo quanto riportato da Tuttosport nell’edizione odierna, nonostante l’argentino sia da tanto tempo un obiettivo di Marotta, sembra che ora Fabregas stia spingendo per una sua permanenza al Como. A seguire le parole del quotidiano.

QUOTIDIANO –«Il trequartista argentino è il primo obiettivo di Simone Inzaghi per rinforzare la sua squadra, tant’è che da mesi Javier Zanetti è in pressing sul ragazzo e soprattutto suo padre, l’amico ed ex compagno di nazionale, Pablo. Fabregas avrebbe ribadito però al Real di voler trattenere per un’altra stagione Nico Paz, una proposta che avrebbe trovato d’accordo anche Ancelotti. Il Real ha una clausola di riacquisto sul giocatore per ripotarlo a Madrid per 8 milioni la prossima estate, per 9 nel 2026 e per 10 nel 2027. Secondo “Abc” la Gli intrecci del mercato nerazzurro portano a Madrid permanenza al Como, squadra ambiziosa, è l’opzione più probabile e, se così fosse, sarebbe quasi impossibile per l’Inter acquistarlo».