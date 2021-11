Inter Onana, affare fatto per giugno: ma la carta Eriksen potrebbe far cambiare tutto

L’Inter ha bloccato Onana per la prossima stagione, ma Eriksen potrebbe cambiare le carte in tavola

L’Inter ha bloccato Andrè Onana, portiere camerunese dell’Ajax in scadenza di contratto a fine stagione. Appena i tempi lo consentiranno, verranno apposte le firme sui contratti.

Un affare apparecchiato per l’estate, ma le condizioni di salute di Christian Eriksen potrebbe far anticipare l’operazione già nella finestra di mercato di gennaio. Il centrocampista danese, con ogni probabilità, sarà costretto a convivere con il defibrillatore e potrebbe tornare a giocare in Olanda, viste le regole rigide che ci sono in Italie su queste dinamiche. A riportalo è Tuttosport.

