Inter, pareggio tra Barcellona e Slavia Praga in Champions League

L’Inter affronta il Borussia Dortmund ma guarda anche alle altre avversarie del gruppo F di Champions: 0-0 tra Barcellona e Slavia Praga

L’Inter scende in campo al Signal Iduna Park, teatro della sfida di Champions League tra i nerazzurri e il Borussia Dortmund. Arriva però una notizia a sorpresa dall’altro match del gruppo F: lo Slavia Praga ha fermato il Barcellona.

0-0 in Catalogna tra i blaugrana e i cechi che comunque conferma il primato nel girone del club di Messi, in vetta a 8 punti. Diventa ancora più decisivo, dunque, il risultato che maturerà in Germania, all’ombra del Muro Giallo.