Inter, Chivu nel post gara: «Sono stati più forti per intensità, per tecnica in velocità, per occupazione del campo, nelle seconde palle»

Chivu, tecnico dell’Inter, ha analizzato con lucidità la sconfitta subita in Champions League contro l’Arsenal: le parole

Chivu, intervenuto nel postpartita di Inter‑Arsenal, ha analizzato la sconfitta maturata nel 7° turno della League Phase di Champions League. Il tecnico nerazzurro ha offerto la sua lettura della gara e delle difficoltà incontrate, affidando le proprie considerazioni ai microfoni di Sky Sport.

COSA E’ MANCATO? – «Sono stati più forti per intensità, per tecnica in velocità, per occupazione del campo, nelle seconde palle. Noi abbiamo provato a restare in gara e abbiamo fatto una buona prestazione, nel primo tempo, sull’1 a 1, potevamo anche segnare. Però gli episodi cambiano anche il malumore e l’atteggiamento. Nel secondo gol siamo stati sfortunati, con una palla che poteva essere salvata sulla linea, ma colpisce la traversa e finisce sulla testa di un avversario. Nel secondo tempo, con loro che hanno alzato il livello di attenzione, abbiamo fatto fatica a creare situazioni, si sono abbassati. Poi hanno struttura, qualità e anche i cambi giusti per metterti in difficoltà».

QUALIFICAZIONE TRA LE PRIME 8 COMPROMESSA? – «Dobbiamo aspettare domani per vedere le partite, e poi vedremo se basterà una vittoria o se non basterà. Essendo pronti ad accettare anche di dover affrontare il playoff e fare 2 partite in più. C’è il rammarico per queste ultime 3 partite in cui potevamo ottenere qualcosa in più, forse non stasera, ma contro Liverpool e Atletico Madrid, con un po’ di attenzione e maturità in più potevamo portare a casa qualcosa. Oggi forse l’esito di quelle partite sarebbe stato diverso, con la crescita di questo gruppo nonostante le difficoltà. Mi prendo il coraggio e la nostra crescita».

SU LUIS HENRIQUE E SUI CAMBI – «Lo abbiamo fatto, abbiamo messo Diouf alla fine, non so se era tardi. Avevo pensato anche a metterci 4-3-3, però mi mancava la forza in attacco. Loro hanno cambiato, hanno messo Gabriel dentro quando hanno visto che si faceva più fatica con Pio. Ce la siamo giocata con 3 attaccanti. Vero che sulla destra c’è mancato un po’ di azioni individuali e di cross, ma nulla toglie a Luis Henrique che ha fatto una buona gara. Nulla da dire a tutti i ragazzi che dal punto di vista dell’impegno e della motivazione sono stati sul pezzo».

