Sommer svela a sorpresa: «Futuro? Nelle prossime settimane incontro con l’Inter». Le dichiarazioni

2 ore ago

Sommer

Sommer spiazza tutti e svela: «Futuro? Nelle prossime settimane incontro con l’Inter». Le dichiarazioni del portiere

Mentre il Meazza si accende di luci e ghiaccio per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali Milano‑Cortina 2026, una notizia inattesa scuote l’ambiente nerazzurro. Yann Sommer, presente all’evento come commentatore d’eccezione per la televisione svizzera SRF, ha scelto proprio il palcoscenico olimpico per rompere il silenzio sul suo futuro, inviando un messaggio diretto alla dirigenza dell’Inter.

Nonostante i 55 punti in classifica e un ruolo da protagonista nella squadra guidata da Cristian Chivu, il portiere elvetico sembra pronto a valutare un nuovo capitolo della sua carriera. Durante la diretta, Sommer ha confermato l’intenzione di discutere a breve con la società: “Nelle prossime settimane incontrerò l’Inter per parlare nel merito”, ha dichiarato. Parole che arrivano in un momento di grandi manovre, con il club che guarda con decisione a Josep Martinez e valuta il possibile rientro di Filip Stankovic, segnali di una volontà di rinnovamento che potrebbe spingere Sommer verso l’addio.

Nel frattempo, Marotta e Ausilio lavorano già alla successione. Due i profili in cima alla lista: Guglielmo Vicario, oggi al Tottenham e considerato il sogno per affidabilità ed esperienza internazionale; ed Elia Caprile, portiere in ascesa che incarna perfettamente la filosofia di investimento su giovani talenti promossa da Oaktree. Così, mentre l’Italia celebra l’inizio dei Giochi, l’Inter si prepara a gestire un passaggio di consegne che potrebbe segnare un nuovo ciclo tra i pali.

