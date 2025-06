Inter, Pavard spiega la stagione senza trofei: «Ecco che cosa ha pesato, ma ora dobbiamo voltare pagina!»

Benjamin Pavard, difensore dell’Inter, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport nel giorno di Inter Urawa. Per l’occasione il difensore nerazzurro è tornato sulle ferite lasciate dalla finale di Champions League persa col PSG.

IL FINALE DI STAGIONE AMARO – «È stata sia una questione fisica che mentale, credo che ci sia mancata freschezza mentale. La stagione è stata lunga, in due settimane potevamo vincere tutto, abbiamo perso tutto. Non abbiamo vinto nessun titolo, quindi è dura, per noi, per la società, per i tifosi. Ma ora dobbiamo voltare pagina in fretta, ora stiamo giocando un’altra competizione, è una stagione lunga ma stasera abbiamo una partita importante. Penso che sia dura dopo la finale che abbiamo perso, ma stasera possiamo pensare in modo più positivo vincendo la partita e poi le cose andranno sempre meglio».

SUI COMPLIMENTI DI DESCHAMPS AL PSG? – «Comprensibile, l’allenatore è francese, giochiamo per la Francia, anche se siamo dell’Inter, quando abbiamo perso la finale siamo rimasti tutti delusi, ma congratulazioni al Psg perché hanno meritato di vincere, tanto di cappello a loro. Ora dobbiamo andare avanti, non è facile ma dobbiamo concentrarci sui prossimi obiettivi».