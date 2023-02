Inter-Porto, le pagelle dei quotidiani: Lukaku e Onana dominano

Le pagelle dei quotidiani sportivi su Inter-Porto, gara valida per l’andata degli ottavi di Champions League

L’Inter si è imposta per 1-0 in Champions League contro il Porto grazie al gol di Romelu Lukaku. La Gazzetta dello Sport premia il belga con un 7 in pagella per una rete che può valere il prolungamento del prestito. Bene anche Calhanoglu che domina il centrocampo della squadra portoghese.

Da segnalare la prestazione di Onana che salva l’Inter in più di un’occasione. Tra i peggiori con un 5 in pagella Pepe ed Otavio.