Inter, possibile addio all’era Suning per i debiti di Zhang: il piano

I problemi economici di Steven Zhang potrebbe far concludere l’era Suning in casa Inter dopo quasi sette trofei

La notizia confermata degli oltre 300 milioni di debiti per Steven Zhang potrebbe complicare il suo futuro all’Inter. Ecco il focus de Il Corriere dello Sport.

BENI ZHANG – «Si dice, ad esempio, che le sue auto si trovino in Svizzera. Per quanto riguarda le azioni dell’Inter, invece, sono di proprietà di una holding con sede in Lussemburgo, e si tratta pure di quelle date in pegno ad Oaktree per il prestito. Peraltro, ad aprile è prevista la nuova udienza di un altro procedimento avanzato in Italia sempre da China Construction Bank per chiedere all’Inter di riconoscere Steven uno stipendio per il suo ruolo nel club, così da poterlo pignorare»

FUTURO ZHANG – «Il fondo americano non è convinto della proposta di Zhang jr. e l’orientamento è quello di respingere la richiesta di ottenere più tempo. Tuttavia, mancando ancora due mesi, non si può escludere che ci possa essere un riavvicinamento, seppure lo scenario sia sempre più complesso. Se poi i dubbi di Oaktree sono quelli di riuscire a recuperare il denaro prestato più gli interessi, è il fatto che Steven, già da qualche tempo, abbia un altro debito pendente non è certo un elemento a suo favore. Se non cambierà l’orientamento di Oaktree, l’epoca di Suning potrebbe chiudersi in maniera per lo meno dimessa. Dopo Angelo e Massimo Moratti, Steven resta il presidente con più trofei raccolti: 6, con il settimo ormai alle porte»